Uova e colombe, chiuso un locale

Controlli in tutta Italia su produzioni dolciarie, i carabinieri del Nas di Ancona hanno controllato 55 attività, rilevando inadeguatezze igienico sanitarie sul 90 % di queste. In provincia di Ascoli, a seguito di gravi carenze strutturali ed igienico sanitarie riscontrate, è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’attività di produzione e vendita di prodotti da forno. Nel Piceno le aziende controllate sono state otto, tutte segnalate all’Ast di Ascoli e una è stata oggetto di sospensione dell’attività. Elevate sanzioni per 5mila euro. Nel Fermano, i controlli hanno interessato quattro aziende e tre di queste sono risultate irregolari.