Uragano Trump. Export piceno a rischio: "Il 20% dei nostri vini è per il mercato Usa"

Gli Usa rappresentano il terzo Paese di destinazione dell’export marchigiano dopo Francia e Germania. In particolare, secondo l’elaborazione del Centro studi CNA Marche a partire dai dati Istat, da gennaio a settembre 2024 il Piceno ha esportato negli Stati Uniti beni per 312 milioni di euro, di cui 220 in articoli farmaceutici e chimico-medicali, quasi 16 milioni di euro in prodotti in gomma e materie plastiche e altri 13 milioni in prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori. L’applicazione dei dazi decisa dal presidente degli Usa Donald Trump rischia di compromettere vari settori dell’economia del Piceno e tra questi anche i prodotti agricoli e in particolar modo il vino.

Emanuele Colletta, dell’Azienda agricola Clara Marcelli, com’è messo l’export?"Abbiamo dal 40 al 50% della produzione che va all’estero, negli Usa è concentrato il 15-20% del nostro export. Nell’ipotesi più pessimistica, ad ogni modo, sarebbe una tragedia per il vino italiano, se si escludono le fasce alte la maggior parte del vino italiano sarebbe in grossa difficoltà".

Come reagirete all’aumento dei dazi?"È ancora presto e bisogna essere ponderati dato che non ci sono certezze: non piove, ma ci sono nuvoloni".

Avete altri mercati di riferimento?"Esportiamo principalmente in Giappone, Corea del Sud, Canada, un po’ di Perù e Europa. Percorso costruito nel tempo, rete coltivata negli anni. Ad oggi siamo in diversi Paesi".

Come giudicato la situazione nel suo complesso?"Tra lo spauracchio dazi e problematiche legati al mercato non favorevole al settore, c’è un calo dei consumi interni… non e` un bel periodo per il vino".

Le prime stime del Centro studi Cna Marche, che a fronte di dazi generalizzati del 10% su tutte le merci prevedevano un calo dell’export marchigiano verso gli Stati Uniti compreso tra il 10% e il 20%, andrebbero drasticamente a peggiorare se la percentuale di dazio dovesse raggiungere quota 25%.

"Le preoccupanti dinamiche innescate dagli Stati Uniti devono essere affrontate tempestivamente sia in ambito europeo che sui tavoli nazionali e locali - afferma Francesco Balloni, direttore della CNA di Ascoli Piceno - Sul nostro territorio, in diversi settori, abbiamo delle realtà imprenditoriali a forte vocazione artigiana che nel tempo, investendo in qualità e promozione, sono state capaci di ritagliarsi uno spazio di rilievo nel mercato statunitense, in un percorso di internalizzazione estremamente virtuoso che ora è messo a rischio da dazi davvero proibitivi. Per questo motivo è indispensabile intervenire al più presto per tutelare le realtà che fanno dell’export un valore aggiunto, incentivando al tempo stesso l’esplorazione di nuovi mercati. Di fronte alla contrazione del commercio internazionale e alla crisi di sbocchi tradizionali quali Francia, Germania, Usa e Cina, le imprese del Piceno devono essere sostenute nel cogliere nuove interessanti opportunità che arrivano da Paesi emergenti e in crescita come l’India, l’Europa dell’Est e il Medio Oriente, attraverso la partecipazione a fiere internazionali e una rete solida composta da Camera di Commercio, associazioni di categoria e sistema del credito".

Vittorio Bellagamba