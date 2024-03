Urban social art, le iscrizioni scadono il 22 marzo

C’è tempo fino a venerdì 22 marzo per aderire alla prima edizione di Monteprandone Urban Social Art, festival di street art che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare questa forma artistica, offrendo spazi piccoli o grandi all’arte e portando la creatività sui muri di Monteprandone e Centobuchi. Sono già 60 gli iscritti di età superiore ai 6 anni che contribuiranno al progetto di ’Arte Partecipata’ pensata e voluta dall’amministrazione comunale, curata dalla cooperativa sociale Pagefha, in collaborazione con il centro di animazione Airone per bambini in età scolare, il centro socio educativo La Clessidra per adulti, la cooperativa Medihospes e l’Auser Insieme Monteprandone e la direzione artistica dello street artist milanese Cristian Sonda. La fase operativa del progetto, che si terrà dal 4 al 16 di aprile nel parco della Conposcenza, prevede la realizzazione di un murale sul tema della pace al parco della Conoscenza di Centobuchi.