Urbanistica, incontro con il Pd

Oggi alle 16 nella sala consiliare del Comune di Grottammare si terrà un incontro pubblico per analizzare i risvolti su cittadini e amministratori della nuova legge urbanistica della Regione Marche che ha iniziato l’iter in Consiglio Regionale. All’incontro, organizzato dal circolo di Grottammare, dalla Federazione Picena e dal Gruppo Assembleare PD Marche, prenderanno parte il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi e il Capogruppo PD Maurizio Mangialardi. A illustrare la proposta di legge e le opportune modifiche saranno invece la consigliera Regionale Anna Casini (relatrice di minoranza) e l’architetto Achille Bucci, ex dirigente della Regione Marche proprio nel campo dell’urbanistica e della paesaggistica. "Questa proposta di legge - affermano gli organizzatori - è poco chiara e rischia di complicare le procedure burocratiche aumentandone tempi e complessità che peseranno su cittadini e amministratori comprimendo inoltre il ruolo dei comuni. Con la proposta di Acquaroli la più banale delle modifiche urbanistiche assumerà le fattezze di un ulteriore scoglio procedurale da affrontare".