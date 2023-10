Urina, bottiglie e degrado: proteste in zona Ischia

Cominciano ad arrivare le prime lagnanze da parte degli operatori che hanno attività nel piazzale privato ad uso pubblico che si trova in zona Ischia di Grottammare, sul versante est della statale Adriatica. Il grande parcheggio nel fine settimana si trasforma in una zona dedita al ritrovo di centinaia di giovani grottammaresi, ma anche delle località limitrofe. Un piazzale sicuro e a metà strada tra San Benedetto e Grottammare, facile da raggiungere anche dall’immediato entroterra. Un luogo di socializzazione tra ragazzi e ragazze, che magari consumano una bibita, una birra, ma la cosa che maggiormente disturba non è tanto il vociare di centinaia di giovani, molti anche minorenni, poiché non ci sono alloggi in quella zona, ma è lo sporco che si lasciano alle spalle. Cartacce, lattine, bottiglie sparse nel parcheggio e nelle pertinenze private delle attività, ma si scopre anche, che anziché recarsi nei servizi igienici del locale pubblico, qualcuno la pipì la fa addosso ai muri e sul pavimento davanti alle attività che operano in centro i cui titolari devono armarsi di pazienza è iniziare a raccogliere l’immondizia e poi con il tubo dell’acqua lavare muri e pavimenti. Segnalati anche alcuni danneggiamenti.