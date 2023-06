Urla, schiaffi e pugni Donna arrestata

Sono volati schiaffi, pugni, una fioriera e perfino scarpe tacco 12 la sera di giovedì in un bar di San Benedetto. Protagonista una donna brasiliana che è stata infine arrestata dagli agenti del commissariato. Difesa dall’avvocato Emiliano Carnevali la donna comparirà domani davanti al giudice. Era ormai notte fonda quando i poliziotti sono dovuti intervenire in un locale sambenedettese a due passi dal lungomare dove una donna, per altro fisicamente prestante e piuttosto su di giri, stava disturbando i presenti lasciandosi andare al lancio di una fioriera e delle scarpe. Sono giunti sul posto gli agenti di polizia che con difficoltà l’hanno arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.