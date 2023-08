Urla sotto casa della ex Arrestato per stalking

Un giovane di Monteprandone è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex ragazza. La storia andava avanti da un paio di mesi, ma l’epilogo vi è stato giovedì sera a Grottammare. Il ragazzo non si era mai rassegnato alla fine della storia con una giovane donna di Monterotondo, in provincia di Roma, che, secondo la sua versione dei fatti, nel frattempo, avrebbe frequentato altri giovani. Da quando vi era stata la rottura del rapporto, il giovane aveva iniziato a telefonare e a inviare messaggi, ma tutto si era limitato a questa forma di persecuzione. La storia ha assunto una veste diversa quando ha saputo che la sua ex si trovava in vacanza a Grottammare, nell’alloggio dei suoi familiari.

A quel punto il ragazzo ha cercato di mettersi in contatto con lei, attraverso telefonate e messaggi a ripetizione e non avendo ricevuto risposte, ha deciso di andare a trovarla di persona, mettendosi realmente nei pasticci. Una volta sotto casa della giovane donna ha iniziato ad urlare e ad inveire dalla strada e poi ha anche tentato di entrare nell’abitazione, generando il panico in tutta la famiglia. La giovane, terrorizzata per quanto stava accadendo e temendo che l’ex ragazzo potesse davvero entrare nel suo alloggio, ha chiesto aiuto ai carabinieri che si sono precipitati sul posto.

I militari dell’arma della compagnia di San Benedetto l’hanno bloccato condotto in caserma in stato di fermo, poi tramutato in arresto. Al termine del procedimento, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento dei carabinieri ed ha disposto la custodia cautelare in carcere. Per il giovane monteprandonese si sono spalancati i cancelli del carcere di Marino del Tronto ed ora dovrà rispondere di atti persecutori nei confronti dell’ex ragazza.