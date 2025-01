Ascoli, da Urologia a Medicina: ecco nuove strumentazioni

Ascoli, 30 gennaio 2024 – Con un contributo di 50.000 euro del fondo regionale in dotazione alla consigliera Monica Acciarri la Regione Marche ha permesso all’Ast di Ascoli di acquistare per gli ospedali ‘Mazzoni’ e ‘Madonna del soccorso’ nuove strumentazioni a supporto delle attività delle unità di urologia, otorinolaringoiatria, medicina fisica e riabilitativa e di Pronto soccorso di San Benedetto. Nel dettaglio l’Ast picena, che con fondi propri ha coperto in piccola parte la spesa restante per l’acquisto delle apparecchiature, si è dotata di 2 nuove ottiche urologiche per cistoscopia e resezione, di un sistema integrato portatile per video-endoscopia, di attrezzature per la fisiatria e per la riabilitazione e di 5 nuove barelle.

Le 2 ottiche per cistoscopia e resezione acquistate per l’unità operativa complessa di urologia dell’Ast di Ascoli diretta da Giulio Milanese sono strumentazioni fondamentali per l’esecuzione di interventi urologici endoscopici, oncologici e non. Le nuove ottiche si aggiungono a quelle già in dotazione al ‘Mazzoni’, consentendo di programmare ed eseguire un maggior numero di interventi giornalieri in quanto annullano l’attesa per la sterilizzazione e per la riparazione di eventuali guasti di quelle già in dotazione. Guasti che a volte hanno determinato la necessità di rinviare interventi già programmati. Il sistema compatto di imaging Tele Pack+ entrato nella dotazione dell’ambulatorio dell’unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell’Ast di Ascoli, diretta da Andrea Ciabattoni, è un sistema integrato per l’esame endoscopico cosiddetto ‘all in one’, dotato di un monitor full touch hd.

Consente l’utilizzo diretto di un endoscopio a fibra ottica, sia rigido, sia flessibile, con luce led integrata, garantendo una sempre maggiore raffinatezza diagnostica delle patologie oncologiche, e non, del distretto testa-collo. Il sistema è predisposto, inoltre, per l’archiviazione delle immagini di ciascun paziente, consentendo di adempiere più agevolmente a una idonea presa in carico. Le attrezzature acquistate per l’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa dell’Ast di Ascoli diretta da Alfredo Fioroni, un letto per la degenza, un deambulatore e strumentazione per la riabilitazione motoria, hanno permesso di rinnovare materiale e devices di uso quotidiano nelle palestre dell’Uoc, migliorando qualitativamente l’offerta riabilitativa a beneficio dei pazienti. La strumentazione acquisita è stata distribuita, in base alle necessità, tra i due ospedali dell’Ast.