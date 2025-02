Urologia riapre le porte. Chiuso in epoca Covid, ora ha 20 posti letto:: "Squadra potenziata"

Venti posti letto e quasi mille interventi chirurgici eseguiti nell’ultimo anno: riparte da questi numeri la ‘nuova’ unità operativa complessa di urologia dell’Ast di Ascoli, riaperta ieri all’ospedale Mazzoni dopo la chiusura avvenuta nel 2020 in piena pandemia. Attualmente la dotazione organica dell’unità operativa complessa di urologia dell’Ast di Ascoli è formata dal direttore Giulio Milanese, dai dirigenti medici Alberto Florio, Eugenio Pretore, Mattia Rossini, Edoardo Agostini, Giovanni Angelozzi, Vanuska Silvestri, Silvia Giovannozzi, Domenico De Carolis, Paolo Mengoni (specialista territoriale all’ospedale di San Benedetto) e dalla coordinatrice Simona Ciotti.

"Uno dei primi passi fondamentali è stato il potenziamento dell’équipe anestesiologica, essenziale per garantire interventi tempestivi e sicuri. Parallelamente – ha detto il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Maria Bernadette Di Sciascio – E’ stato avviato un grosso lavoro di riorganizzazione dell’intero percorso chirurgico con i dipartimenti di emergenza-urgenza e chirurgico, la direzione medica ospedaliera e la direzione delle professioni sanitarie, al fine di migliorare l’efficienza operativa e ridurre le liste di attesa. Inoltre, si sta operando in un’ottica sinergica tra le due strutture ospedaliere per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e uniformare percorsi e procedure".

Un altro step decisivo è stato il rafforzamento dell’équipe urologica, con l’arrivo di un nuovo urologo e l’imminente inserimento di un altro specialista, aumentando così la capacità di risposta ai bisogni dei pazienti. Nel corso degli anni gli interventi chirurgici sono infatti passati: dai 775 del 2022 ai 915 del 2024. "Abbiamo raggiunto questi volumi di attività – evidenzia Milanese – pur non avendo avuto sempre un numero di sedute operatorie adeguate, anche se la disponibilità della sala operatoria sta progressivamente aumentando per ridurre i tempi di attesa di una lista di pazienti che cresce sempre di più".

Per quanto riguarda, invece, l’offerta ambulatoriale, quest’ultima prevede, oltre alle visite urologiche di base che vengono eseguite, sia all’ospedale di Ascoli, sia all’ospedale di San Benedetto, l’uretrocistoscopia flessibile, la biopsia prostatica e l’esame urodinamico. "Un segnale importante – dice il sindaco Marco Fioravanti – che arriva dopo uno straordinario impegno nel migliorare l’efficienza operativa, anche grazie a innovazioni tecnologiche introdotte nelle attività operatorie e ambulatoriali, e nel ridurre le liste d’attesa, aumentando così la capacità di risposta ai bisogni dei pazienti".