Urtati dalle auto in corsa. Due pedoni restano feriti

La mattina di ieri è stata caratterizzata da due investimenti di pedone che si sono registrati lungo la fascia costiera: il primo alle 6,30 lungo la statale Adriatica a Grottammare e il secondo qualche tempo dopo in via Toscana a San Benedetto. Il primo incidente è accaduto nei pressi dell’incrocio con via Marche, a ridosso della tabaccheria Marchionni. Vi è rimasto coinvolto un uomo di 48 anni, E. C. che è stato investito da un’auto mentre attraversava la carreggiata. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato in codice rosso e sul posto è stato inviato un equipaggio della croce verde di San Benedetto. I sanitari hanno stabilizzato il paziente a bordo dell’ambulanza e poi l’hanno trasportato all’ospedale ’Madonna del Soccorso’in codice giallo. Le condizioni dell’uomo non sono preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Benedetto. I militari hanno eseguito i rilievi tecnici del sinistro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità. A seguire è scattato un nuovo allarme investimento in via Toscana a San Benedetto, dov’è rimasto ferito R. R. un ragazzo di 22 anni che, secondo la prima ricostruzione dell’incidente, è stato urtato da un furgone in transito. Il giovane è stato sbalzato a terra ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza della potes-118. Il personale sanitario ha stabilizzato la vittima e l’ha trasportata al vicino pronto soccorso in codice giallo. Dopo mezzogiorno altro incidente lungo la provinciale che da Ragnola conduce a Monteprandone. Nello scontro fra un’auto e un furgone sono rimaste ferite due persone trasportate in ospedale in codice giallo.

Ma. Ie.