Urtato da un’auto, finisce al Pronto Soccorso Attimi di spavento per un ciclista

Ciclista urtato da un’auto è finito al Pronto Soccorso dell’ospedale di San Benedetto. L’incidente è accaduto intorno alle 13 di ieri lungo l’ex Salaria nell’abitato di Centobuchi. L’uomo, X.W. di 43 anni, cinese, viaggiava in sella a una bicicletta quando, per cause in corso d’accertamento, è stato urtato da un automobilista che si è subito fermato a prestare i primi soccorsi unitamente ad alcuni passanti. Scattato l’allarme, sul posto è intervenuto un equipaggio della Potes-118 del Madonna del Soccorso che ha stabilizzato il paziente che manifestava alcune contusioni ed escoriazioni conseguenza della caduta, ma nulla di grave. I sanitari del Pronto soccorso l’hanno poi sottoposto ad accertamenti diagnostici per avere un quadro clinico completo. Per i rilievi di legge, al fine di accertare le eventuali responsabilità del sinistro e per regolare la viabilità, sono intervenute le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale.