Usb all’attacco: "Dirigenza Ast scorretta nel trattamento dei lavoratori nei festivi"

Usb pubblico impiego Marche denuncia un comportamento "scorretto della dirigenza Ast di Ascoli riguardo al trattamento dei lavoratori nei festivi infrasettimanali". Pur riconoscendo i diritti ai pagamenti maggiorati dal 2022, a seguito di sollecitazioni e una sentenza favorevole del Tribunale di Ancona, "l’azienda – informa il sindacato – ridurrebbe illegittimamente le ore lavorate dai dipendenti per compensare presunti debiti orari". Usb evidenzia che tale prassi viola il Ccnl di Comparto Sanità 2019-2021, che prevede compenso straordinario o riposo a scelta del lavoratore per i festivi infrasettimanali, senza collegamenti al monte ore. Supportati da pronunce giurisprudenziali e il parere Aran del 2024, affermano che il lavoro in questi giorni va retribuito come straordinario, indipendentemente dall’orario svolto. La diffida, inviata il 18 febbraio 2025, contesta tali pratiche come "lesive dei diritti dei lavoratori".