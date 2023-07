Usb, "Basta precarietà, servono assunzioni stabili" all'Ast di Ascoli

"Chiediamo che i 21 infermieri a tempo determinato in arrivo vengano utilizzati anche per riattivare tutti i posti letto della patologia neonatale e della pediatria". Così la sigla sindacale Usb che, per voce del delegato Mauro Giuliani, ribadisce la necessità, per l’Ast di Ascoli, di assunzioni stabili, e non più a termine. "Basta precarietà – dice Giuliani –. Da tempo l’Usb chiede avvisi di mobilità extra Ast di Ascoli, in modo che i professionisti che lavorano fuori abbiamo la possibilità di tornare nel loro territorio e dare stabilità alla loro vita professionale e alla sanità pubblica del Piceno. Non è più accettabile caricare sulle spalle dei lavoratori la carenza di personale infermieristico e Oss in primis, ma anche ostetrico. C’è necessità di assumere dato che mancano almeno 3 ostetriche, ma anche tecnici per aprire h24 la radiologia al Pronto soccorso. Per quanto riguarda gli Oss, c’è una graduatoria che scade tra poco più di un mese e l’Ast di Ascoli non ha chiamato nessuno, o poche unità tra gli idonei. A seguito dell’ormai decaduta graduatoria del concorso per infermieri, l’Usb evidenzia che si debba procedere con urgenza all’emissione di avvisibandi di mobilità volontaria per gli infermieri, al fine di poter far fronte alla grave carenza di personale". E’ intanto in programma oggi, l’incontro tra la Capalbo e i rappresentanti sindacali.

l. c.