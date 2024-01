Uso del defibrillatore, continua la formazione per i volontari

La formazione alla defibrillazione precoce del progetto Rotary a cuore aperto continua e da domenica scorsa ci sono 13 volontari del gruppo comunale di protezione civile di San Benedetto abilitati. Dopo aver donato 10 postazioni pubbliche con defibrillatore semiautomatico ai Comuni di San Benedetto, Grottammare e Monteprandone e in attesa della sistemazione di nuovi punti di cardioprotezione, l’impegno della rete rotariana si completa anche con la certificazione della formazione alla defibrillazione precoce rivolta a chi si trova ad operare in prossimità delle location dove sono ubicati questi defibrillatori ad uso pubblico. A oggi il progetto Rotary a cuore aperto ha formato oltre cento tra cittadini, operatori comunali e commerciali, grazie ad uno dei partner del Rotary: il Centro di Formazione Misericordie d’Italia. Domenica scorsa i 13 partecipanti del corso B.L.S.D. di Comunità, che si è tenuto a Grottammare, sono risultati idonei. Presente il presidente del Rotary Club di San Benedetto Nord, Dario Chiaretti, in rappresentanza della rete rotariana titolare del progetto, formata dai Rotary di San Benedetto del Tronto Nord, di San Benedetto, dall’Inner Wheel e dal Rotaract della Riviera.