Uso del pc e laboratori di informatica. Il tecnico Capriotti fa scuola

Anche quest’anno all’intera comunità scolastica dell’istituto tecnico Capriotti di San Benedetto del settore economico e del liceo linguistico, nonché all’utenza esterna, l’istituto propone il progetto Icdl, mirato alla preparazione e all’organizzazione degli esami finalizzati al conseguimento dell’International certification of digital literacy. Sono previste lezioni pratiche nei laboratori di informatica, durante le quali verranno svolte, con la costante assistenza della docente referente nonché animatrice digitale, professoressa Maria Collazzoni, e degli assistenti tecnici, diverse simulazioni di test e di esercizi per sostenere i candidati nella preparazione agli esami. La patente internazionale del computer è una certificazione diffusa in tutto il mondo, che documenta la capacità nell’uso del computer a vari livelli di competenza (standard e full standard): ai suoi possessori viene riconosciuto, a livello internazionale, l’insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare con il pc - in modo autonomo o in rete - nell’ambito di un’azienda, di un ente pubblico, di uno studio professionale. Dal 2000 l’istituto Capriotti è accreditato quale test center ufficiale dell’associazione italiana per il calcolo automatico per il conseguimento della certificazione che attesta le competenze di base della information technology, dei principali software di base e dell’office automation.

"Si tratta di un progetto ormai storico ma ancora straordinariamente attuale, per la sua valenza. Grazie ad esso i nostri alunni possono vantare una certificazione spendibile, a livello nazionale e internazionale, nelle aziende, negli enti pubblici e privati, e valutabile nelle graduatorie, nei concorsi, nelle scuole e nelle università. È uno dei punti di forza dell’offerta che affonda le radici nella tradizione informatica ormai quarantennale del nostro Istituto", dice il dirigente scolastico, professor Enrico Piasini.

s. m.