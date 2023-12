Uteap e Uciim incontrano il vescovo: saluto ai nuovi parroci

Incontro speciale oggi in programma a Spinetoli. Nel pomeriggio, alle ore 18, nell’oratorio della chiesa di San Paolo di Pagliare del Tronto, l’Uteap (Università per la Terza Età Ascoli Piceno) sezione di Pagliare del Tronto e l’Uciim (Unione cattolica italiana di insegnanti, dirigenti, educatori e formatori) incontrano infatti il vescovo della diocesi picena Gianpiero Palimieri. Durante la serata verrà approfondito il tema ’Il dialogo interreligioso: questioni teologiche’. Ma non è finita qui, perché la serata sarà anche l’occasione per salutare i nuovi parroci don Devis e don Alessio e per fare un saluto di ringraziamento a don Basilio. L’incontro è aperto a tutti, le persone interessate possono intervenire.