Uteap, grande festa di fine anno

Successo a Villa Pigna, per la festa di chiusura del 39esimo anno accademico dell’Uteap (Università della Terza età e del tempo libero) di Ascoli. Tantissime le persone intervenute che hanno dimostrato il gradimento unanime in merito al piano didattico, che ha riguardato una larghissima offerta. È stata anche l’occasione per dare spazio alle esibizioni dei vari laboratori, con gli applausi dei presenti. L’Uteap è un luogo dove le persone si incontrano, si raccontano, imparano e insegnano, in un dialogo continuo tra esperienza e conoscenza. Non si collezionano soltanto nozioni: si coltiva la dignità del tempo, si combatte la solitudine, si costruisce comunità. Al pranzo ha presenziato anche l’assessore dell’Arengo Massimiliano Brugni, che ha sottolineato l’importanza e il valore dell’associazione. Soddisfazione è stato espressa dal vulcanico presidente, Mario Tosti Guerra, al timone ormai da due anni, che l’ha saputo rivitalizzare e che promette anche nuovi corsi ed esperienze.