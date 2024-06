Uteap, la festa per i 20 anni. Serata speciale alla ’Locanda’

L’Università della terza età e del tempo libero, sezione di Pagliare del Tronto ha festeggiato i suoi primi 20 anni di attività con una grande festa. Venerdì sera, nella location del ristorante ‘Locanda degli amici’ di Raffaele Santori, a Pagliare, i protagonisti del percorso di studi dedicato al tempo libero si sono ritrovati tutti insieme per festeggiare l’anniversario e gustare una deliziosa cena. All’appuntamento non sono mancati i nomi storici della scuola, ma soprattutto l’anima della sezione di Pagliare del Tronto: la vulcanica professoressa Anna Maria Pagnoni, che con costanza e dedizione ha permesso il successo dell’Università del tempo sezione di Pagliare del Tronto. Alla cena presente anche il presidente dell’Uteap di Ascoli Mario Tosti Guerra e i sacerdoti: don Basilio Marchei e don Devis Bertuzzi che da anni mettono a disposizione dell’Uteap i locali dell’oratorio della chiesa di San Paolo. Nell’intervento la responsabile Anna Maria Pagnoni ha presentato gli obiettivi e i risultati che l’Università del tempo libero ha raggiunto in questi 20 anni. Subito dopo, in segno di riconoscenza per l’impegno profuso in tanti anni di attività, sono state consegnate pergamene e omaggi a tutti i vecchi iscritti, agli insegnanti tra gli applausi del pubblico. La festa è proseguita tra musica, danze, mostre ed esposizioni. Dalla sua nascita grazie a un’idea di docenti ed dirigenti freschi di pensione, l’Università organizza 18 discipline, che comprendono attività motoria, umanistica, linguistica, attività artistiche e pratiche ludiche. Questa scuola ha dato la possibilità a tante persone di ‘nutrire la mente’, di avere stimoli per pensare, per incuriosirsi ancora della vita.

Maria Grazia Lappa