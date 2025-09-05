Utes Expo in piazza Giorgini. Appuntamento domani alle 17

L’Università di tutte le Età e del tempo Libero di San Benedetto organizza Utes Expo, domani, a partire dalle ore 17, in piazza Giorgini. Si tratta di un evento dedicato alla presentazione dei nuovi corsi per l’anno accademico che sta per prendere il via e rappresenta un’occasione per i cittadini, per avvicinarsi alla realtà che permette di arricchire le proprie conoscenze, scoprire nuovi interessi.

L’evento, infatti, è una vetrina di tutte le discipline offerte dall’università, che spazia dalla cultura generale alla creatività, dal benessere fisico alle nuove tecnologie e che già da diversi anni la realtà guidata da Diana Lanciotti, che conta oltre tremila iscritti, ha deciso di presentare in piazza, affinché sia un momento di condivisione ma anche di aggregazione.

Tra i principali corsi presentati ci sono i percorsi formativi di Lingue: Potenziamento delle lingue più richieste, con docenti madrelingua e metodi didattici innovativi, Laboratori Creativi, Spazi dedicati a pittura, scultura, fotografia e artigianato, per stimolare la creatività in ogni sua forma, nonché corsi di cucina e di conoscenza del vino. Conferenze e Seminari: Incontri con esperti e professionisti su temi di attualità, storia, arte e scienze.

Stefania Mezzina