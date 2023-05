Utes Got Talent al Palariviera: una serata di festa e musica con divertimento per tutte le età

Sono tutti vincitori, quanti hanno calcato la scena dell’Utes Got Talent, iscritti ai vari corsi dell’Università di tutte le età e del tempo libero di San Benedetto, che diretti dai loro docenti regalano ogni anno uno spettacolo unico, facendo registrare nuovamente il tutto esaurito al Palariviera. Il pubblico non si è risparmiato, applaudendo ad ogni esibizione i vari momenti dello spettacolo, allestito con la regia e teatro di Stefano e Angelica Marcucci: dal gruppo del Balletto Utes diretto da Lucilla Seghetti, alla Band musicale con Andrea Verzulli, il canto corale diretto da Valentina Bonci, le Danze Popolari del gruppo di Marzia Menchini e Claudia Pietropaolo, quello di lingue inglese di Christine Limbert, il maxijump, piloxing e aerobica di Tiziana Bollettini, di Pilates di Barbara Plonka, di Reggaeton di Tony Castilho, quest’ultimo applaudito anche quale componente del gruppo di Danze Popolari. E ancora, la sfilata di moda delle alunne di Daniela Giobbi, il gruppo dello Step di Mary Cicatiello, applaudita anche nella sua esibizione canora con la band, il Taijiquan diretto da Erica Fava e Zumba, guidato da Lea Calvaresi. Una serata festosa, trascinatrice e coinvolgente, dai grandi ritmi, colorati e musicali, frutto di un anno di impegno dei vari gruppi, che amano mettersi in gioco, a tutte le età, dai giovanissimi agli ultraottantenni, come Isolina Trecciola, che a 87 ancora dinamica va in scena, grazie al suo impegno all’Utes, consolidata realtà associativa che conta oltre tremila soci, guidata dalla presidente Diana Lanciotti Zoboletti. Prossimo appuntamento al Teatro dele Energie, a Grottammare, alle ore 21 di venerdì 9 giugno, con ’Note di luce’- Note, colori e suggestioni artistiche, con le poesie a cura di Giancarlo Brandimarti, il Ballo Utes con la coreografia di Lucilla Seghetti, intermezzo musicale a cura della band Utes e le Danze Popolari con la coreografia di Marzia Menchini e Clauda Di Pietropaolo.

Stefania Mezzina