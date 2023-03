Va a 200 all’ora e non si ferma all’alt: preso

E’ stato identificato e denunciato l’ascolano che qualche giorno fa a bordo di un’Audi A4 non si è fermato ad un posto di blocco dei carabinieri di Ascoli seminando il panico nelle vie cittadine, anche raggiungendo la velocità di 200 chilometri all’ora. Dopo aver abbandonato l’auto si era dileguato verso le campagne circostanti la città, ma a seguito di indagini è stato individuato. Erano le 17,20 del 10 marzo scorso quando una pattuglia dei carabinieri in servizio in città ha intimato l’alt ad un’Audi A4.

Il conducente, però, invece di fermarsi ha premuto sull’acceleratore iniziando una fuga ad alta velocità. I militari si sono posti all’inseguimento continuando a intimare l’alt al fuggitivo, mostrandogli anche la paletta d’ordinanza. Ma l’autista dell’Audi ha proseguito la sua fuga lungo le strade urbane e extra urbane, a velocità elevatissima, superando diversi incroci, effettuando pericolosi sorpassi di altre vetture e tentando anche di speronare l’auto dei carabinieri. Raggiunta una strada senza via d’uscita, l’uomo ha abbandonato la vettura ed è fuggito a piedi verso la campagna.

Dentro l’Audi A4 abbandonata i militari dell’Arma hanno poi rinvenuto un lampeggiante blu in uso alle auto dei corpi di polizia, una paletta in uso al corpo militare della Croce Rossa. L’uomo dovrà ora rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di segni distintivi contraffatti. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, nei prossimi giorni verrà interrogato.

p. erc.