Va a funghi e si perde. Soccorsa in montagna

Lieto fine ieri ad Acquasanta per una disavventura che ha visto protagonista, suo malgrado, una donna impegnata nella raccolta di funghi in montagna. Dopo ore di apprensione, la cercatrice, di cui era stata denunciata la scomparsa, è stata ritrovata dai soccorritori del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco del presidio locale: era scivolata in una zona particolarmente impervia e non riusciva più a muoversi. Una volta raggiunta e immobilizzata su una barella, è stata trasportata fino al punto di incontro con i sanitari, che le hanno prestato le prime cure prima del trasferimento in ospedale. Le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni.

L’allarme è scattato intorno alle 13, quando i familiari, non vedendola rientrare al punto concordato per il ritrovo, hanno chiesto aiuto contattando il numero delle emergenze. Immediatamente sono partite le ricerche in un’area particolarmente difficile, compresa tra le località San Giovanni e San Cerbone, nei pressi di Monte Pidocchi, a oltre 1.400 metri di quota; una zona caratterizzata da boschi fitti e sentieri poco agevoli, che hanno reso il lavoro dei soccorritori complesso e delicato. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco con diverse squadre a terra, che hanno battuto metro dopo metro i percorsi montani nel tentativo di intercettare la donna. In supporto, si è alzato in volo l’elicottero Drago 156 del reparto volo di Pescara, impegnato a sorvolare l’area dall’alto per individuare eventuali tracce utili. Proprio l’azione combinata tra ricerca a terra e monitoraggio aereo ha consentito di localizzare la donna dispersa e raggiungerla.

Peppe Ercoli