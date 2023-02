Va dritto alla rotatoria, paura nella notte a Grottammare

Due incidenti stradali accaduti nella notte hanno tenuto impegnati vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine. Il primo è accaduto sulla SS 16 nella rotatoria del Tesino, a Grottammare. L’automobilista E. M. di 56 anni, residente a Massignano, diretto verso nord, è andato dritto e dopo l’urto sul cordolo, la vettura si è adagiata su un fianco. L’uomo è rimasto bloccato nell’abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco. In un primo momento era stato chiesto l’intervento dell’Eliambulanza, che non è potuta decollare, così il paziente è stato trasportato al Pronto Soccorso di San Benedetto. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Il paziente è stato trovato con un tasso alcolemico superiore a 2,60 grl oltre 5 volte la soglia massima consentita dal codice della strada. Il secondo sinistro è accaduto poco prima delle 4 della notte sulla carreggiata ovest dell’Ascoli-Mare in territorio di Monteprandone. Un automobilista ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro il guard rail rimanendo contuso, ma non in modo serio. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di San Benedetto. La strada è rimasta chiusa fino alle 7,30 del mattino.