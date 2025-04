Va in pensione il luogotenente. Giuseppe Nasuti

Il luogotenente carica speciale Giuseppe Nasuti, dopo 15 anni lascia il comando del Nucleo carabinieri di San Benedetto e va in pensione. Arruolatosi nel 1989, ha mosso i primi passi nella caserma Salvo d’Acquisto di Velletri e nel 1993 è diventato capo equipaggio del Radiomobile di Ascoli per poi giungere nell’ambito investigativo presso il nucleo operativo. Nel 2002 arriva il comando della stazione di Acquaviva, fino al 2010. Da allora ha assunto la direzione del nucleo comando della compagnia di San Benedetto.

"L’intero vissuto nell’Arma di Giuseppe, nel corso delle poliedriche e molteplici attività istituzionali, è stato improntato ai massimi valori etico-militari ed ha rappresentato, e tuttora rappresenta, per i colleghi di ogni ordine e grado un saldo punto di riferimento, mentre per me – afferma il capitano Francesco Tessitore, comandante della compagnia di San Benedetto - che ho avuto la fortuna e l’onore di trovarlo alle dipendenze, oltre che un leale consigliere è stato un esempio di vita professionale ma anche e soprattutto personale".

Marcello Iezzi