Va in scena ’La scala di seta’

Domani sera, alle 21,15 il teatro delle Energie di Grottammare ospiterà il terzo appuntamento di ’Commedie Nostre’, rassegna organizzata dalla Lido degli aranci. In scena ’La scala di seta’ del gruppo teatrale Montegranaro Giulio De Rosa. Commedia in due atti di Maghy Allegri liberamente tratta dall’opera di Gioacchino Rossini tradotta in dialetto da Nicola Girotti, Sandro Di Chiara e Raffaele Rossi. La conduzione è stata affidata ad Alessandra Mora, l’intervento poetico sarà a cura di Giorgio Cardarelli. Info e prenotazioni al 3356234568. C’è un vedovo, uomo onesto e buono, che si risposa con una donna cerbero la quale, per amore, diventa una madre affettuosa. Abbiamo poi l’amore di due servi, tenuto nascosto per paura del cerbero. C’è anche un amore grande, grandissimo, segretissimo ancora una volta per paura e c’è un amore grande ma quasi finto, immaginato e sognato. Alla fine, c’è una zia, che tra le perplessità di tutti riesce a far trionfare l’amore.