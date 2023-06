Vacanze per 10mila studenti "Un anno da record per Giocamondo"

Il 2023 rappresenta un anno da record per il Gruppo Giocamondo: sono infatti 10.000 gli studenti che hanno scelto di affidarsi al tour operator ascolano per le loro vacanze. Un dato di grande prestigio e mai raggiunto prima d’ora che pone Giocamondo sul podio a livello nazionale nel settore del turismo studentesco. "E’ una soddisfazione grandissima – spiega il direttore generale Stefano De Angelis – che ripaga il gran lavoro svolto in tutti questi anni dal nostro team con professionalità e abnegazione. Un risultato prestigioso, raggiunto grazie alla fiducia che ben 10.000 studenti di tutta Italia hanno riposto in noi". Un traguardo raggiunto che pone il Gruppo Giocamondo (composto da Giocamondo Coop e Giocamondo Study) tra le prime tre realtà a livello nazionale nel settore del turismo studentesco e che nasce dalla programmazione di obiettivi studiati un anno fa, a tavolino, e fortemente voluti da tutto lo staff. Nonostante il raggiungimento di questo prestigioso obiettivo non fosse affatto scontato, considerato che tante altre realtà del settore a livello nazionale nel 2023 hanno fatto registrare numeri negativi rispetto all’anno precedente. "Lo stop e le grandi difficoltà affrontate durante la pandemia – sottolinea Stefano De Angelis – hanno fatto ritardare di 3 anni il raggiungimento di questo traguardo che, però, ora ci proietta nella fascia della leadership a livello nazionale".

Il traguardo raggiunto è stato festeggiato con il ’10.000 Summer Party’ al Jonathan Disco Beach di San Benedetto con tutto il team del Gruppo Giocamondo, composto da 60 persone, in una serata di divertimento ma anche di condivisione dell’importante risultato ottenuto grazie alla professionalità di tutti, sotto la guida dei componenti del Cda di Giocamondo Study, ovvero Stefano De Angelis, Raffaella D’Annibale e Serafina Ionni, e di quello di Giocamondo Coop con Elisa Farina, Lucio Angelini e Natalia Di Andrea. Vacanze in destinazioni come la Gran Bretagna, la Spagna e gli Usa, si sono rivelate molto valide così come le proposte per Dubai e la novità del Giappone. Un record di prenotazioni che, per il tour operator ascolano, rappresenta un ulteriore trampolino di lancio verso il futuro. Valerio Rosa