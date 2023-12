Vaccino anti herpes da gennaio in farmacia

Dopo la vaccinazione antinfluenzale con più di 10.000 dosi somministrate e quella anti Covid-19 con quasi 20.000 dosi, le farmacie marchigiane arricchiscono la loro offerta con la vaccinazione contro l’herpes zoster. Settanta le farmacie della regione, di cui 5 del Piceno, che hanno aderito. La vaccinazione è rivolta prioritariamente ai soggetti che non sono stati sottoposti a chiamata attiva per questo ciclo vaccinale composto da due dosi a distanza di due mesi l’una dall’altra. In termini organizzativi, le farmacie coinvolte, fino al 5 gennaio 2024 dovranno registrare le prenotazioni programmando la vaccinazione, che verrà effettuata dopo il 15 gennaio. ‘I farmacisti – dice Marco Meconi, presidente Federfarma Marche - potranno indirizzare verso i dipartimenti di prevenzione i cittadini’. Patrizia Righetti, presidente di Federfarma Ascoli, segnala che nella provincia le farmacie disponibili sono: a San Benedetto la Angelini, a Monteprandone la comunale e Amadio nella frazione di Centobuchi, a Montefiore la comunale e a Monsampolo la struttura di Ido Benigni.

Lorenza Cappelli