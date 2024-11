Vacilla la panchina del tecnico Greco

In casa Torres quella contro l’Ascoli sarà una gara decisiva per decidere il futuro dell’allenatore Greco che affronterà i bianconeri dopo i tre recenti ko (due in campionato e uno in Coppia Italia di C) con l’obiettivo di rialzarsi dal delicato momento. Dopo l’ottimo avvio di stagione i sardi stanno indubbiamente affrontando alcune difficoltà. Il club rossoblù però è un gruppo maturo che ha saputo sopperire all’emergenza infortuni di settembre, quando ad essere finiti in infermeria erano stati sei elementi titolari, senza mai perdere neanche una gara. L’arrivo di novembre poi ha prodotto prestazioni deludenti arrivate nel momento in cui la Torres era chiamata a dare continuità per restare agganciata alla capolista Pescara. Anche all’interno della tifoseria sarda si sono generati malumori e rabbia. La società ha rinnovato la fiducia a Greco ma contro l’Ascoli il tecnico sarà chiamato a vincere per salvare la propria panchina.