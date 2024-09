Vai in bici? La colazione è gratis. Settimana della mobilità ad Ascoli

Vai in bicicletta? Allora meriti un premio. Con questo slogan la Fiab-Amici della Bicicletta di Ascoli apre oggi la ’Sem-Settimana europea per la mobilità’, istituita dalla Commissione Europea per sensibilizzare gli Stati sulla mobilità urbana sostenibile. Da oggi a venerdì, la Fiab-Adb regalerà a chi si sposterà in bicicletta al mattino, dalle 7.30 alle 8.30, per andare a scuola o al lavoro o più semplicemente per fare la spesa, un ’Buono Colazione’ (cappuccino/caffè e pasta) da utilizzare presso i bar convenzionati (Vincefalacaritàaludome in piazza Arringo, Caffe Monardi a Monticelli, Caffè dei Sogni in viale Indipendenza, Bar Ro.Ma. in via Angelini, Bar Chiosco Moka Rika sul ponte di Campo Parignano, Forno Marsico a Porta Solestà). I punti di distribuzione dei buoni colazione saranno sulla direttrice ciclabile Monticelli-Porta Romana: oggi ponte di Porta Maggiore Fontane Pilotti, domani piazza Arringo, mercoledì ponte di San Filippo area verde, giovedì chiesa del SS. Crocefisso dell’Icona, venerdì ponte di Campo Parignano. Il ’Buono Colazione’ potrà essere consumato entro domenica 22/09.

"Con questa iniziativa intendiamo dare un piccolo ma concreto incentivo – dicono i volontari – a chi sceglie la bicicletta per gli spostamenti quotidiani, facendo un gran bene alla città, riducendo il traffico motorizzato ed eliminando l’emissione di gas di scarico nocivi, soprattutto per i più deboli". L’iniziativa di Fiab-Adb è la prima di una serie di manifestazioni organizzate in collaborazione con il Comune di Ascoli, tra le quali si segnala anche l’incontro pubblico per l’avvio delle attività propedeutiche alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che si terrà domani alle 17 nella Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani del Popolo. Il convegno sarà preceduto dal corteo di mezzi sostenibili a ’emissione zero’ che dalle 16 partirà dal piazzale della Stazione per raggiungere Piazza del Popolo. Fiab-Adb coglie l’occasione della Sem per manifestare indignazione in relazione alla proposta di modifica del Codice della Strada, in questi giorni in discussione al Senato e molto criticato anche dall’ ’Associazione Familiari e Vittime della Strada’ e da tutte le Associazioni che promuovono la mobilità sostenibile: "Intendiamo incentivare l’uso e l’abitudine di un mezzo veloce ed ecologico come la bicicletta, al contrario di quello che succederebbe se passasse la Riforma del codice della strada".