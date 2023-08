Val Tesino, la rabbia dei residenti dopo il maltempo

La frustata di maltempo che ha interessato la zona costiera nei giorni scorsi, oltre ai danni all’agricoltura e agli allagamenti lungo le strade cittadine, ha sollevato nuovi malumori nei residenti di via Val Tesino, a Porto d’Ascoli, che da molti anni si allaga ad ogni temporale consistente. Dopo varie sollecitazioni, per opera di Ercole Speca, alcuni mesi fa la Ciip ha eseguito la correzione delle anomalie nei collegamenti. In via Val Tesino, infatti, era presente un sistema di reti separate per le acque bianche e quelle nere. La rete delle acque bianche era stata collegata sulla linea principale delle acque nere di via Val Tiberina con una tubatura in contropendenza, che limitava lo smaltimento del sistema. Ercole Speca aveva sempre sostenuto che sarebbe stato meglio realizzare una nuova linea con tubi più adeguati, lungo tutta la via. Gli accadimenti degli ultimi giorni sembrano dargli ragione, poiché i lavori svolti non hanno funzionato a dovere. " E’ venuto un ingegnere della Ciip – afferma Speca – e anche il vice sindaco. E’ il momento di risolvere il problema senza rattoppi, ma con opere ben fatte".