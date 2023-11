Valanga di mail alla Pec della polizia dopo la multa

L’addetto alla gestione della Pec della Polizia ha testimoniato nell’ultima udienza del processo scaturito dalla valanga di mail che nei primi mesi del 2021 è arrivata alla casella di posta certificata della polizia stradale. Il dibattimento deve stabilire se si è trattato semplicemente di una comunicazione ufficiale contro le sanzioni amministrative elevate o uno stratagemma per intasare volontariamente la casella, rallentandone il funzionamento e addirittura per due giorni bloccarla. Imputate sono 21 persone che devono rispondere di interruzione di pubblico servizio, reato che avrebbero commesso successivamente al 31 gennaio 2021. Siamo in pieno periodo di restrizioni per via del Covid. Quel giorno oltre 100 persone si radunarono nel piazzale antistante l’hotel Quadrifoglio nei pressi dell’uscita dell’Ascoli-Mare. Le norme anti Covid vietavano assembramenti, per cui intervenne la Polizia stradale che identificò tutti i presenti e agli stessi successivamente venne notificata una sanzione di 400 euro. A quel punto partirono una valanga di mail alla casella istituzionale di posta certificata della polizia stradale. Sentenza attesa a febbraio.