Valanga oggi sul monte Vettore: escursionisti bloccati, si cercano dispersi

Ascoli Piceno, 3 aprile 2025 – Il personale del presidio montano dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno, unitamente agli uomini del Soccorso Alpino e agli operatori del 118, è attualmente impegnato nel recupero di alcuni escursionisti rimasti bloccati vicino al rifugio Zilioli, sul monte Vettore, nel territorio di Arquata del Tronto. Una slavina, staccatasi dalla montagna, ha infatti ostruito il sentiero che permette la discesa a valle, rendendo impossibile il rientro in sicurezza.

L'elicottero Drago 155, partito dal reparto volo di Pescara, ha raggiunto la zona per supportare le operazioni di soccorso dall’alto. Nel frattempo, a terra, le squadre di emergenza stanno procedendo con attrezzature specifiche alla ricerca di eventuali persone coinvolte nella valanga e al monitoraggio del fronte nevoso per prevenire ulteriori pericoli.

Le condizioni meteo in quota sono difficili e potrebbero complicare le operazioni, ma i soccorritori stanno operando senza sosta per garantire la sicurezza degli escursionisti. Non si hanno ancora notizie certe sul numero di persone bloccate, ma gli interventi sono in corso per riportarle a valle in sicurezza.