Valditara: aiutare le nascite. Il prof Fontana: vita sana contro i mali della terza età

"Un Paese come l’Italia, deve creare le condizioni per incoraggiare nuove nascite: la scuola ha un ruolo chiave". Con queste parole il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, è intervenuto in video a ‘Inlife’, il forum internazionale al teatro dei Filarmonici dove ieri è andata in scena la seconda delle quattro giornate della kermesse. Tra gli ospiti di ieri Luigi Fontana, direttore scientifico del Charles Perkins Centre Rpa Clinic e del programma Longevità sana dell’Università di Sydney. "Oggi il 24% degli italiani ha più di 65 anni, ma nel 2050 saranno il 34,4% Di questi, almeno il 90% ha una malattia cronica, mentre il 65% soffre di due o più patologie. È evidente che il sistema sanitario nazionale non può reggere questo peso. La soluzione? Prevenzione e stili di vita sani, perché molte di queste patologie possono essere evitate".