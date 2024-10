Valentina Astolfi diventa ’Luce’

In pochi giorni ha già riscosso un successo incredibile. Si tratta di ‘6%’, il singolo d’esordio della cantante ascolana ‘Luce’, alias Valentina Astolfi. Dopo un periodo complicato, dal punto di vista musicale, la 28enne ha deciso di intraprendere un nuovo progetto, con un nome d’arte ispirato sicuramente al brano con il quale Elisa vinse il Festival di Sanremo nel 2001 e che, seppur con sole quattro lettere, riesce a trasmettere un messaggio di speranza e di fiducia per tutti coloro che hanno attraversato, o che attraversano, un momento di buio. "Il brano racconta di due persone che si amano ma sanno che non possono stare insieme e immaginano come sarebbe la loro quotidianità, il tutto in chiave ironica – spiega l’artista –. Tutto il brano gioca sulla consapevolezza di entrambi di avere un futuro insieme ma che attualmente non può essere realizzabile. Dopo un periodo particolare e una carriera come Valentina Astolfi, ho deciso finalmente di rialzarmi e diventare ‘Luce’ – prosegue l’ascolana –. Da qui il mio primo singolo, 6%, che dà il via ad un progetto dalle sonorità indie pop scritto e prodotto con Marco Di Martino, in arte Dima. È stato proprio lui che mi ha aiutata ad uscire dal buio, semplicemente ascoltandomi e dando voce alle mie idee e ai miei sogni".

Valentina Astolfi, lo scorso novembre, partecipò a ‘E viva il videobox’, la trasmissione condotta sulla Rai da Fiorello. Laureata in disegno industriale e ambientale all’Università di Camerino, canta da quando è piccolina e nel 2018 arrivò alle selezioni finali di Sanremo Giovani. L’anno successivo, invece, venne ammessa nella scuola di Mogol.

Matteo Porfiri