Valentina Bravi:: "Il mio impegno da ufficiale di regata"

Esiste un universo non meno affascinante anche se poco noto, in cui la passione si trasforma in responsabilità e precisione: quello degli ufficiali di regata, nel mondo dello sport, che, in generale, premia ed esalta la visibilità degli atleti, anche per la vela. Tra le voci più autorevoli e appassionate del Circolo Nautico Sambenedettese, c’è quella di Valentina Bravi, ufficiale di regata nazionale: ha scoperto la vela da adulta, arrivando a costruirsi una solida esperienza nei comitati di regata, fino a gestire eventi di respiro internazionale. "Il viaggio che ti porta a diventare ufficiale di regata è un po’ come costruire il campo di regata – racconta Valentina, che recentemente è stata responsabile della competizione di classe ’29er’ di Riva del Garda ed è già pronta a partire per dirigere nuove gare – perché è un percorso che ti premia, dandoti un punto di vista unico sul nostro sport. Quando c’è una regata, siamo noi a posizionare le boe, a disegnare il tracciato della regata tenendo conto del vento, del moto ondoso, delle correnti. Nessuna regata è uguale a un’altra, e ogni campo di gara va pensato e adattato in tempo reale. Così, ognuno di noi può diventare ufficiale di regata seguendo un proprio, personale percorso". L’ufficiale coordina tutte le fasi della competizione, "Al Cns, coinvolgiamo anche i ragazzi più giovani nelle regate come collaboratori, per far scoprire loro questo mondo. Poi, con la maggiore età, possono già accedere ai corsi ufficiali".

Stefania Mezzina