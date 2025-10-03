Valentina Persia porta le risate al Palariviera

E’ un viaggio nei cinquant’anni del vissuto di Valentina Persia, trenta dei quali trascorsi sul palcoscenico, quello in programma venerdì 10 ottobre al Palariviera, alle 21, con l’organizzazione della Mia Eventi Live. Dell’artista che non ha mai perso la voglia di ridere e far sorridere gli altri, senza far mancare allo spettatore il richiamo del suo esordio televisivo e teatrale, tra imitazioni, barzellette canzoni e momenti d’intimità. Valentina Persia è attrice, comica e ballerina, ha una simpatia fuori dal comune e una presenza scenica inimitabile, è conosciuta dal grande pubblico come un’istrionica cabarettista dalla barzelletta sempre pronta. Arrivata alla fatidica, ma bellissima età di cinquanta anni, l’artista romana tira le somme del vissuto, con le dovute sottrazioni, divisioni e moltiplicazioni e partendo dal presupposto che in matematica non è mai stata un genio: "Si ride, si balla, si canta, si riflette e perché no, ci si spoglia: hai visto mai che: se cinquanta mi dà tanto mi sistemo e me ne vanto! – ironizza –. Ricordatevi di sorridere anche quando il vostro sorriso è triste, perché più triste di un sorriso triste c’è solo la tristezza di non saper sorridere".

Stefania Mezzina