Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaValentina Pignotti, orgoglio piceno
22 ago 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. Valentina Pignotti, orgoglio piceno

Valentina Pignotti, orgoglio piceno

Da Ripatransone alla leadership globale in Wärtsilä: "Ambiente marino maschile ma sono riuscita a cavarmela"

Valentina Pignotti

Valentina Pignotti

Ci sono giovani talenti del Piceno conosciuti in tutto il mondo per le loro elevate professionalità, che sfuggono a livello locale. Oggi vi presentiamo Valentina Pignotti, ripana di 34 anni e risiedente a Porto D’Ascoli dalla nascita del piccolo Samuele di quasi 3 anni. Valentina ha viaggiato in tutto il mondo e fatto molta strada da quando si è trasferita a Trieste in Wärtsilä Italia, azienda finlandese leader globale nelle tecnologie innovative marine ed energetiche nella fabbricazione di sistemi di propulsione e generazione. In poco tempo è riuscita a farsi notare per le sue capacità crescendo all’interno della stessa azienda, assunta come ‘Product Support Engineer’ per poi diventare Technical Expert, focalizzandosi nella risoluzione dei problemi dei motori a bordo delle navi. Un’attività non sempre facile in un campo dominato dagli uomini, ma la sua competenza e professionalità le hanno permesso rapidamente di guadagnare il rispetto, trasformando anche gli scettici in sostenitori.

"Non è stato sempre facile lavorare in un ambiente ancora prettamente maschile come quello marino – aggiunge Valentina – Un momento particolare che ricordo è stato quando un cliente, inizialmente molto scettico sulla mia presenza come Superintendent a bordo, in seguito si è scusato elogiando le mie capacità e competenze tecniche". Ora, come General Manager of Demand & Supply Management, Valentina guida il miglioramento dei processi globali, lo sviluppo e la pianificazione strategica dell’azienda. "Sono una forte sostenitrice della collaborazione e credo fermamente che lavorare insieme come una squadra porti ai risultati migliori". Valentina Pignotti ora è una leader appassionata con quasi un decennio di esperienza alle spalle e incarna perfettamente lo spirito racchiuso in queste parole. Con una laurea magistrale in Informatica e Ingegneria dell’Automazione conseguita nel 2016 e un master di secondo livello in Innovazione Strategica conseguito nel 2021, Valentina collega perfettamente le idee con l’esecuzione, raggiungendo un forte equilibrio tra teoria e pratica. "Amo risolvere sfide complesse insieme ai miei colleghi e la possibilità di accrescere le mie competenze in ogni ruolo che ricopro. Sono fiera di essere parte di questa azienda dove non importa da dove provieni, quanti anni hai o se sei uomo o donna, quello che conta è l’impegno. Ringrazio Wärtsilä per avermi dato spazio e per avermi circondata di colleghi che hanno creduto in me".

Marcello Iezzi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata