Valentina Pignotti, orgoglio piceno

Ci sono giovani talenti del Piceno conosciuti in tutto il mondo per le loro elevate professionalità, che sfuggono a livello locale. Oggi vi presentiamo Valentina Pignotti, ripana di 34 anni e risiedente a Porto D’Ascoli dalla nascita del piccolo Samuele di quasi 3 anni. Valentina ha viaggiato in tutto il mondo e fatto molta strada da quando si è trasferita a Trieste in Wärtsilä Italia, azienda finlandese leader globale nelle tecnologie innovative marine ed energetiche nella fabbricazione di sistemi di propulsione e generazione. In poco tempo è riuscita a farsi notare per le sue capacità crescendo all’interno della stessa azienda, assunta come ‘Product Support Engineer’ per poi diventare Technical Expert, focalizzandosi nella risoluzione dei problemi dei motori a bordo delle navi. Un’attività non sempre facile in un campo dominato dagli uomini, ma la sua competenza e professionalità le hanno permesso rapidamente di guadagnare il rispetto, trasformando anche gli scettici in sostenitori.

"Non è stato sempre facile lavorare in un ambiente ancora prettamente maschile come quello marino – aggiunge Valentina – Un momento particolare che ricordo è stato quando un cliente, inizialmente molto scettico sulla mia presenza come Superintendent a bordo, in seguito si è scusato elogiando le mie capacità e competenze tecniche". Ora, come General Manager of Demand & Supply Management, Valentina guida il miglioramento dei processi globali, lo sviluppo e la pianificazione strategica dell’azienda. "Sono una forte sostenitrice della collaborazione e credo fermamente che lavorare insieme come una squadra porti ai risultati migliori". Valentina Pignotti ora è una leader appassionata con quasi un decennio di esperienza alle spalle e incarna perfettamente lo spirito racchiuso in queste parole. Con una laurea magistrale in Informatica e Ingegneria dell’Automazione conseguita nel 2016 e un master di secondo livello in Innovazione Strategica conseguito nel 2021, Valentina collega perfettamente le idee con l’esecuzione, raggiungendo un forte equilibrio tra teoria e pratica. "Amo risolvere sfide complesse insieme ai miei colleghi e la possibilità di accrescere le mie competenze in ogni ruolo che ricopro. Sono fiera di essere parte di questa azienda dove non importa da dove provieni, quanti anni hai o se sei uomo o donna, quello che conta è l’impegno. Ringrazio Wärtsilä per avermi dato spazio e per avermi circondata di colleghi che hanno creduto in me".

