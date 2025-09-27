Valerio Gentili nuovo comandante:: "Pronto a dare il mio contributo"

Dal 20 settembre scorso il colonnello Valerio Gentili ha assunto l’incarico di nuovo comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli. Nato a Roma nel 1974, diplomato all’I.T.C.G. ’M. Buonarroti’ di Frascati e laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma ’Tor Vergata’, Gentili proviene dal 154° Corso A.U.C. e dal 43° Corso Applicativo della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. La sua carriera si è sviluppata in contesti complessi e delicati: dal comando di plotone presso il XII Battaglione Carabinieri Sicilia a Palermo, al Nucleo Vigilanza del carcere di Trani, fino alla guida dei Nuclei Operativo e Radiomobile di Andria e della II Sezione del Nucleo Investigativo a Catania. Successivamente ha ricoperto incarichi al Comando Provinciale di Roma e ha guidato la Compagnia di Poggio Mirteto (Rieti). Negli ultimi sei anni ha diretto il Nucleo Investigativo di Arezzo, con responsabilità specifiche di polizia giudiziaria. Nel suo percorso ha ricevuto un encomio semplice e un encomio solenne per meriti operativi. Alla presentazione ufficiale, il tenente colonnello Pompeo Quagliozzi ha sottolineato che "Gentili ha un profilo operativo investigativo di altissimo livello e conosce molto bene le realtà criminali più importanti d’Italia. Saprà sicuramente farsi valere anche ad Ascoli, dove l’apparente tranquillità richiede invece grande attenzione per essere mantenuta".

Gentili ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico: "Sono molto contento di essere qui e di poter dare il mio contributo per mantenere elevato il livello di sicurezza in provincia. Ho avuto esperienze in Sicilia, Puglia, Lazio e Toscana. Ad Ascoli dovrò aggiornarmi sulle dinamiche locali e confrontarmi con le autorità giudiziarie per portare avanti – ha concluso – un lavoro efficace e continuare quanto di buono è stato fatto finora".

p.erc.