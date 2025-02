"Valorizzare al meglio il nostro patrimonio"

Il sistema delle piccole e piccolissime imprese ha da sempre rappresentato l’elemento caratterizzante dell’imprenditoria ascolana. Il ’saper fare’ degli artigiani, secondo il direttore della Cna Francesco Balloni può rappresentare la speranza sulla quale costruire un nuovo sviluppo: "Le nostre piccole imprese si caratterizzano per una forte vocazione artigianale, che si riflette in prodotti di alta qualità".

Anche il turismo può garantire un nuovo sviluppo? "Il Piceno, da sempre, fa dell’accoglienza offerta dalla montagna alla costa un punto di forza del tessuto economico locale, e circa l’8% delle imprese provinciali è attivo nel settore. Abbiamo il compito di valorizzare al meglio un patrimonio storico, culturale e naturale senza eguali per restare competitivi e consentire alle imprese di tornare ad accogliere un numero di visitatori adeguato alle potenzialità del Piceno".

Cosa è opportuno fare per agevolare la crescita del comparto? "È indispensabile alzare l’asticella della nostra offerta turistica rafforzando il legame con le università del territorio e affidandoci a figure esperte in ottica turistica per ampliare il ventaglio di proposte in favore dei potenziali visitatori. Turismo a parte, anche negli altri settori possiamo contare su autentiche eccellenze che, tuttavia, troppo spesso non vengono valorizzate a sufficienza".

Ad esempio? "Il caso della moda è emblematico: abbiamo realtà imprenditoriali che innovano e producono a livello mondiale, ma purtroppo non è stato fatto abbastanza per dar loro prospettive a lungo termine. Abbiamo un grande potenziale, che meriterebbe più attenzione e investimenti per valorizzare la qualità e la creatività che ci contraddistingue, anche per quanto riguarda il terzismo. Le nostre imprese sono in grado di rispondere a specifiche esigenze industriali e, se adeguatamente supportate, potrebbero generare un forte valore aggiunto. In questo senso, servono strumenti innovativi per combattere la crisi industriale, valorizzare la filiera del terzismo e restituire competitività alla qualità e all’alto grado di specializzazione espressi dalle nostre aziende".

Quali sono le proposte della Cna? "Come associazione, il nostro obiettivo è far sì che queste piccole realtà artigianali non solo resistano, ma prosperino, puntando sull’innovazione, sull’internazionalizzazione e sulla valorizzazione delle peculiarità che il nostro territorio offre".