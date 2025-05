"Valorizzare la lettera di Liszt"

L’Accademia Liszt, associazione grottammarese, ha inviato una richiesta all’amministrazione comunale per rendere pubblica la lettera che il grande compositore ungherese Ferenc Liszt scrisse nel 1868 elogiando la sua permanenza in città. Il documento giace chiuso in un archivio comunale ma, secondo l’Associazione andrebbe fatta vedere al pubblico. In questo mese di maggio arriveranno in città partner dell’Associazione dalla Turchia, Irlanda, Nord Macedonia, Romania, Polonia, Lituania e Groenlandia. "Per questo motivo ci rivolgiamo all’amministrazione comunale per rendere pubblica la lettera di Ferenc Liszt che scrisse il 7 settembre del 1868. Saremo grati all’Amministrazione di rendere pubblico questo documento che giace chiuso in un archivio" afferma il cavalier Alceste Aubert che ha fatto realizzare un busto in ricordo del grande compositore ungherese esposto nel museo Sistino.