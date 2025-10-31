Valutazione dei dirigenti, Antonio Rosati al top

Il primo della classe, in Comune, è Antonio Rosati. Il dirigente comunale al Bilancio è infatti il più alto nella graduatoria con le valutazioni sui vertici degli uffici comunali sambenedettesi. E’ infatti stato pubblicato il decreto sindacale sulle valutazioni della performance 2024 dei dirigenti del Comune di San Benedetto del Tronto. L’atto sancisce la chiusura formale di un processo regolato dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVAP), aggiornato periodicamente per garantire allineamento con le normative nazionali. Il lavoro è stato curato dal Nucleo di Valutazione, presieduto dal Segretario Generale Stefano Zanieri, che ha analizzato le schede individuali predisposte per ciascun dirigente. Il sistema tiene conto di due aree principali: da un lato il raggiungimento degli obiettivi gestionali e strategici fissati nel Piano degli Obiettivi (PDO) 2024; dall’altro, la qualità della performance individuale, comprendente capacità di gestione, leadership, innovazione e collaborazione interna. Sulla base delle schede, il Sindaco ha espresso la valutazione finale, attribuendo a ogni dirigente un punteggio su 100. Tutti i valutati hanno ottenuto esiti ampiamente positivi, segno di una gestione coerente con gli obiettivi dell’Ente. Antonio Rosati si conferma viene indicato come il dirigente più performante con 96,58 punti, seguito da Giorgio Giantomassi (93,74) e Roberto De Berardinis (89,18), che si collocano nella fascia alta di rendimento. Poco sotto, Mauro Bellucci e Giuseppe Coccia, entrambi intorno agli 88 punti, mentre Catia Talamonti e Pietro D’Angeli chiudono la graduatoria con punteggi comunque positivi (rispettivamente 86,18 e 85,02). Nel complesso, la media delle valutazioni oscilla tra 85 e 96,5 punti, segnalando una struttura dirigenziale stabile e competente, in grado di garantire continuità e qualità ai servizi comunali. Il sistema SMIVAP, pur con punteggi differenziati, conferma il principio meritocratico, distinguendo le eccellenze e indicando ambiti di miglioramento nelle capacità gestionali e innovative. Un aspetto che suscita discussione riguarda tuttavia la scelta dell’Ente di non pubblicare più i nomi dei dirigenti associati ai punteggi, sostituendoli da qualche anno con semplici numeri di matricola interna. Una prassi che, pur nel rispetto della privacy, fa storcere il naso a chi ritiene che, trattandosi di ruoli pubblici retribuiti con fondi pubblici, la trasparenza debba prevalere.

Emidio Lattanzi