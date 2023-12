Valutazioni in casa Samb. Traballa la panchina di Lauro

"Stiamo parlando, ci stiamo confrontando. Vogliamo cercare di non sbagliare, vogliamo ripartire il 7 gennaio per continuare a essere protagonisti. Se ci sarà una decisione da prendere lo farò io, me ne assumerò la responsabilità. Quando avremo preso una decisione la comunicheremo". E’ quanto ha detto il presidente della Samb Vittorio Massi, giovedì sera, ospite, insieme al consulente Massimiliano Fanesi, della trasmissione ‘Ritmo di Samb’ in onda su Vera Tv. Se subito dopo il ko con la Vigor Senigallia, per bocca del ds Stefano De Angelis, era stata confermata la fiducia a mister Lauro, ora, le dichiarazioni del presidente fanno supporre tutt’altro. La posizione del mister non è più tanto certa. La società maturerà presto una decisione, probabilmente si sta solo guardando intorno in cerca di un sostituto. Mirko Cudini il primo indiziato, ma il tecnico, esonerato poco più di una settimana fa, è legato contrattualmente al Foggia. Certo può risolvere il contratto ma con ogni probabilità lo farà per una serie C. D’altra parte già in estate il matrimonio con Cudini non andò a buon fine. Mercoledì sera era allo stadio. "La sua presenza allo stadio era casuale - ha spiegato Fanesi – nel corso della trasmissione -. Lo abbiamo cercato l’estate scorsa, il matrimonio non si è fatto. Ad oggi non credo ci sia questa situazione". Dicembre da dimenticare per la Samb (solo 2 i punti raccolti in 4 partite) che ha lasciato la vetta al Campobasso e ora deve correre ai ripari. "La partita contro la Vigor Senigallia – ha proseguito il presidente - è stata entusiasmante per me, la palla non è voluta entrare, poi sul 2-1 c’era fallo sul portiere. Però, non cerchiamo alibi, siamo calati. Non vi dico la gente che mi ha fermato e mi diceva: preside’, ma non lo cacci? Noi abbiamo creato una squadra per vincere, lo abbiamo dimostrato, in campo c’era solo una squadra. Abbiamo avuto un’attenzione quasi maniacale per fare questa Samb. Mi pare che sia venuta bene, alla fine l’unica partita giocata male è quella con l’Atletico Ascoli. Ma abbiamo evidentemente contro qualcuno, ci fischiano tutto contro". Si riferisce agli arbitraggi il presidente che preannuncia di presentare un dossier con tutti i torti arbitrali subiti agli organi competenti. "Ci saranno degli assestamenti, siamo tutti in discussione: staff tecnico e giocatori" ha ribadito ancora. In bilico non solo Lauro, probabilmente anche qualche calciatore. Non è da escludere l’addio con Danilo Alessandro. In entrata ci sarebbe l’attaccante Daniel Giampaolo della Recanatese che, però, deve risolvere il contratto con i leopardiani.

s. v.