Valzer delle deleghe, mozione di Piunti

È un nuovo valzer delle deleghe quello che si profila da qui alle prossime settimane in comune: la modifica all’organigramma è stata annunciata a valle di una mozione della destra, che ha sollevato dubbi sul fatto che il segretario generale possa gestire il servizio ‘Organizzazione e capitale umano’, come deciso dall’amministrazione a fine maggio. L’argomento è stato messo sul tavolo dall’ex sindaco Pasqualino Piunti, che ha esortato il sindaco ad approfondire il caso e verificare se siano riscontrabili possibili vizi o illegittimità e, qualora si ritengano necessarie correzioni, ad attuarle. Nella sua mozione, il consigliere di Forza Italia ha rammentato che, in base al Testo Unico degli Enti Locali, "l’affidamento di funzioni dirigenziali o gestionali al segretario generale deve essere giustificato da una situazione temporanea di carenza di personale dirigenziale adeguato". Piunti quindi ha attestato che "tale circostanza di carenza di figure dirigenziali adeguate non è rinvenibile nella situazione del quadro dirigenziale comunale, tant’è che mentre sono state adottate procedure per la copertura di posti dirigenziali d’area tecnica, non si sono avviate procedure analoghe per la copertura di posizioni dirigenziali di area amministrativa". Le considerazioni dell’ex primo cittadino hanno quindi suscitato le perplessità di Annalisa Marchegiani: "Qui da una parte è il segretario che dovrebbe rilasciare un parere – ha aggiunto la consigliera dei Verdi - però poi di fatto questa mozione tratta la questione inerente al segretario stesso. Nelle questioni che lo attengono egli non si dovrebbe allontanare? Noi consiglieri non vorremmo trovarci in imbarazzo, né mettere in imbarazzo il segretario. Quantomeno lui dovrebbe astenersi, alzarsi e lasciare il posto al vicesegretario o a qualcun altro facente funzioni votato dal consiglio". Dal canto suo Zanieri, dichiarando di non avere problemi ad allontanarsi dall’aula, ha comunque escluso che la sua presenza potesse confliggere con la discussione del tema posto da Piunti. Una risposta che non è affatto piaciuta alla stessa Marchegiani, né tantomeno a Giorgio De Vecchis (gruppo misto). A mettere il punto sulla questione è stato pertanto il sindaco Spazzafumo, che ha chiarito come la decisione presa il 24 maggio non presenti alcun vizio, e che sia invece pienamente supportata dalle leggi vigenti. Ed è per questo che l’ultima affermazione dello stesso sindaco ha destato sorpresa nei consiglieri: "Noi termineremo la fase di riorganizzazione della struttura a breve, dopodiché la gestione del personale verrà affidata ad un dirigente". Mozione bocciata, ma di fatto il sindaco modificherà l’organigramma, trasferendo il servizio dalle competenze di Zanieri alle cure di un’altra figura apicale della macchina amministrativa.

g. d. m.