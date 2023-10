Van finisce fuori strada, a bordo tre bimbi

Un drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in contrada Grazie dad Offida in direzione della Valtesino. Un van con a bordo sei persone, di cui 3 bambini è finito fuori strada per cause che dovranno essere accertate. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare i soccorsi agli occupanti dell’auto incidentata. Le conseguenze più gravi sono occorse al conducente del van che, alla luce dei traumi riportati, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Torrette ad Ancona. Non è in pericolo di vita ma le lesioni riportate nel sinistro hanno reso necessario il trasferimento in eliambulanza, che è stata immediatamente allertata. Una donna è stata invece trasferita all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto per conseguenze comunque non particolarmente gravi. Nessuno dei bambini ha riportato particolari conseguenze.