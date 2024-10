Vandali all’attacco nella notte: nel mirino il parco Annunziata

Le imprese notturne dei ’coraggiosi’ vandali continuano sul territorio di Porto d’Ascoli. Dopo il blitz nella tensostruttura del centro sportivo, avvenuto giorni fa, l’altra notte è toccato al parco Annunziata, dove ignoti hanno danneggiato la casetta di legno. Ad accorgersi dell’accaduto è stato il presidente dell’associazione che si occupa del parco, Andrea Falcioni, che ha interessato il personale del commissariato di pubblica sicurezza. Gli agenti stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori dei danneggiamenti della porta della cucina del bungalow e di materiali manomessi al suo interno. Va detto che di notte gruppi di giovani si ritrovano nel Parco, generando disturbi della quiete pubblica e non viene neppure escluso che possa trattarsi degli stessi soggetti che qualche notte fa hanno danneggiato la tensostruttura sportiva dell’Agraria, dove sono state messe a soqquadro le attrezzature impiegate dagli atleti.

Sono imprese criminose che si ripetono con una certa frequenza e per questa ragione i dirigenti delle società che operano in quella palestra hanno chiesto più volte al Comune, proprietario della struttura, l’installazione di un sistema di videosorveglianza esterno ed interno per prevenire simili eventi che, negli ultimi tempi, stanno avvenendo con una certa frequenza.