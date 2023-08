Vandali in azione a Colli Il sindaco: "Ora denunciamo"

Vandali danneggiano la postazione per la ricarica delle biciclette, che si trova vicino alla Casetta dell’acqua in via D’Annunzio a Colli. Esplode la rabbia dei cittadini e del sindaco Andrea Cardilli: "Non lasceremo il gesto impunito". Ancora una volta alcuni ignoti si sono accaniti sulle postazioni per le ricariche delle bici, oltre a rompere la cassetta, dove sono custoditi gli attrezzi per riparare le biciclette, hanno preso di mira e distrutto anche le pompe a pedale. Un gesto che sottolinea il disprezzo per ciò che è pubblico, infatti dopo averla distrutta hanno disseminato i resti lungo tutta la strada. Dispiace per gli amanti della bicicletta, ma quello che è successo fa capire che in giro c’è tanta maleducazione. Indignazione da parte di molti onesti cittadini, intanto nelle prossime ore verranno acquisiti i filmati delle telecamere per vedere chi ha danneggiato la cassetta e prendere provvedimenti. "Il responsabile del danno deve pagare di tasca sua– dichiarano alcuni cittadini–, non è giusto che ci rimetta la comunità". I residenti chiedono la videosorveglianza anche a tutela dei parchi. Il sindaco Cardilli ha deciso di denunciare: "Questa volta ci sono le immagini, mi dispiace per le famiglie, ma non accetteremo scuse. Questa volta denunceremo". Sono state avviate le attività, le forze dell’ordine stanno indagando anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza disponibili, per individuare e denunciare i responsabili.

Maria Grazia Lappa