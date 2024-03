Vandali in azione in riviera

La notte fra sabato e domenica sulla riviera c’è chi pensa di poter fare quello che vuole. Ci sono stati danneggiamenti sul lungomare, con lampioncini e led che ancora devono essere sostituiti, ci sono stati danni alle panchine e ai tavoli da pic-nic nelle aree verdi, ci sono stati danni ai cestini porta rifiuti, ma c’è chi abbandona monopattini elettrici in ogni dove, anche in mezzo alla strada e chi fa fuochi d’artificio sulla spiaggia in orari impensati. Un nostro lettore ci ha inviato la foto di un monopattino, visto ieri mattina, gettato tra gli scogli del molo sud. "In questa città la notte accade di tutto – il commento – Questo è solo uno degli atti vandalismo del sabato notte". C’è poi Walter Liberi, che dalla sua pagina facebook "Fermiamo capitan Fracassa scrive: "Come ogni sabato, anche la scorsa notte a mezzanotte, senza essere disturbato, il solito fracassone seriale, ha dato fuoco alle polveri dalla stessa spiaggia libera tra le concessioni 6 e 7 del lungomare Trieste. Addirittura stavolta si è superato e ha organizzato lo spettacolo cafone/pirotecnico non con una ma con ben tre interminabili batterie di botti. Se fossimo in una piazza di spaccio gestita dalla malavita organizzata direi che "è arrivata la robba"! ma siamo a San Benedetto, quindi medaglia al valore di buonismo e tolleranza dove di notte tutto è lecito, tranne dormire".