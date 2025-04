Vandali in azione sulla ciclabile

I vandali non hanno alcun senso di rispetto per il patrimonio urbano e approfittano anche delle cose più semplici per sfogare la loro stupidità. Il comune di Grottammare ha investito quasi 79 mila euro per completare la nuova illuminazione lungo la pista ciclo pedonale, che è stata portata a termine di recente dalla ditta Elettrosil srl con tubolari rettangolari verniciati di grigio che sorreggono lampade a Led. Ebbene già qualche giorno dopo l’istallazione c’è stata una persona che con la vernice spray nera e rossa è passata a ‘firmare’ la gran parte dei pali, danneggiandone da subito la nuova immagine che il Comune voleva dare di quel tratto di pista, dove sono in programma la manutenzione dei due ponti di ferro. Considerati certi comportanti, ma anche per offrire una garanzia di sicurezza ai tantissimi frequentatori, si renderà necessaria l’installazione di telecamere di video sorveglianza.