Vandali nell’istituto: finestre rotte e fuochi accesi nella notte dell’Epifania

Piccoli vandali crescono. Si fa per dire, naturalmente. Il fatto è che qualcuno nei giorni scorsi ha compiuto atti sconsiderati all’Isc Borgo Solestà-Cantalamessa, nella sede di via San Serafino da Montegranaro, la strada che conduce al cimitero, per intenderci. Un primo episodio è avvenuto la notte fra il 5 e il 6 gennaio, ma a introdursi nell’istituto non è stata la Befana quanto qualche teppistello che ha acceso un falò, non è chiaro se usando carta igienica o fogli di carta. Un piccolo rogo, chiaramente, ma gli autori non hanno tenuto conto che in certe situazioni qualcosa può andare storto e le fiamme allargarsi e diventare pericolose. Nel week end è stata di nuovo visitata indebitamente la scuola da qualcuno che ha infranto un vetro.

Dei due episodi sono stati informati i carabinieri che stanno svolgendo accertamenti per individuare gli autori degli atti vandalici nell’istituto scolastico dove ieri le lezioni sono riprese dopo la lunga pausa per le festività natalizie. Purtroppo non è il primo caso di raid in scuole cittadine; anche nei mesi scorsi atti vandalici hanno interessato altri istituti. Più volte, per esempio, è stato preso di mira l’ex complesso di San Domenico, un tempo sede dell’istituto magistrale, con danne a porte, finestre, suppellettili.

Peppe Ercoli