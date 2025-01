Vandali sfregiano il presepe di Pagliare

Spinetoli, vandali sfregiano il presepe. Danneggiata la splendida natività realizzata nella cornice di Piazzetta delle Volte a Pagliare del Tronto. L’opera è stata colpita durante la notte, ignoti sono intervenuti, complice il buio e si sono accaniti sulle bellissime statue realizzate dalle sapienti mani dello scultore Ennio Pulcini con la collaborazione di Pablo Corradi, che da sempre sono mossi da una grande passione per la realizzazione del presepe. I vandali hanno preso di mira le mani delle statue e le hanno spezzate dimostrando nessuna empatia, nessun rispetto per il significato che il presepe infonde e neanche rispetto per chi ha lavorato gratuitamente per regalare questo spettacolo a tutta la comunità. L’allestimento ogni anno caratterizza il Natale di Pagliare è caratterizzato da statue a grandezza d’uomo, alcune delle quali rappresentano i personaggi caratteristici del paese. Quest’anno era stato aggiunto anche San Francesco d’Assisi. Il gesto compiuto all’alba del nuovo anno ha indignato e scosso l’intero paese dove in questi giorni non si parla d’altro.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati gli organizzatori che per questo hanno deciso di smontare l’allestimento in anticipo, successivamente hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. "Da domani – dichiara Ennio Pulcini – smonteremo il presepe perché temo possano fare danni anche più gravi, sono profondamente amareggiato per quanto accaduto, tutto questo è inaccettabile. È un gesto vile , siamo rimasti tutti molto male perché noi ci diamo da fare per abbellire la piazza e poi succedono queste cose, è un comportamento non rispettoso, un gesto che tocca l’animo cristiano". Non si tratta di una ragazzata, ma di un gesto che fa paio con tanti altri di microcriminalità, che si stanno registrando sempre più frequentemente nel territorio di Pagliare. Una profanazione che ferisce la comunità di Spinetoli, che ormai stanca di questi continui attacchi: ricordiamo la distruzione e l’imbrattamento della biblioteca in piazza Kennedy, l’incendio appiccato nella pineta e i numerosi danneggiamenti compiuti all’interno dell’edificio Casa Santa Maria da poco restaurato con i fondi del terremoto. "Il presepe è un fiore all’occhiello per Pagliare, è un orgoglio. Non è la prima volta che succedono queste cose, adesso basta – tuonano i cittadini –. Queste persone vanno fermate, prima che compiono qualcosa di ancora più grave, non hanno rispetto per nulla e per nessuno". Adesso importante sarà cercare di individuare dalle telecamere le immagini dei vandali che sono entrati in azione.

Maria Grazia Lappa